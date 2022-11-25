Эрдоган рассказал о достижениях турецкого оборонпрома

25 ноя. 21:16

Турция активно развивает сотрудничество с Пакистаном, наглядным примером чему стали совместные инициативы в оборонной сфере, - заявил сегодня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии спуска на воду корвета программы MILGEM, построенного для нужд ВМС Пакистана.

Глава Турции приветствовал пакистанскую делегацию во главе с премьером Шахбазом Шарифом, присутствующую на церемонии спуска на воду корвета Hayber, это четвертый и последний из корветов турецкой программы MILGEM в рамках соглашения между Анкарой и Исламабадом, он будет передан Пакистану в феврале 2025 года, - поведал Эрдоган, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Благодаря достижениям турецкого военно-промышленного комплекса, Турция сегодня самостоятельно проводит военные операции, устраняя вызовы на пути нацбезопасности.

"Если в 2002 году в Турции реализовывалось 62 оборонных проекта, то сегодня этот показатель превышает 750. Опять же, если 20 лет назад бюджет оборонных проектов нашей страны составлял $5,5 млрд, то в 2022 году речь идет уже о $60 млрд, а с учетом объявленных тендеров и о всех $75 млрд. Упор на поддержку оборонпрома будет продолжен вплоть до выведения отечественного ВПК на лидирующие позиции в мире", - заверил глава Турции.

За последние десятилетия экспорт оборонной продукции Турции возрос с $248 млн до прогнозируемых $4 млрд к концу текущего года, - напомнил Эрдоган.

Напомним, современная Турция входит в ТОП-10 стран, которым под силу самим проектировать и строить военные корабли. ВМС Пакистана в 2018 году подписали контракт на поставку четырех корветов турецкой программы MILGEM. Первые два корвета было решено строить в Стамбуле, а два других при турецком содействии - на верфи в Карачи.