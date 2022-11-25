Топонимические недоразумения или большая политика: фейковый Telegram-канал выдает себя за ресурс российских миротворцев

В официальной информации российского миротворческого контингента (временно дислоцированного на территории Азербайджана) опубликованной на официальном сайте Минобороны РФ, названия азербайджанских населенных пунктов почему-то отмечаются вымышленными армянскими топонимами.

Так, в новости от 24 ноября сообщалось, что Азербайджан якобы нарушил режим прекращения огня в направлении населенного пункта “Магавуз”. Ознакомившись с этой информацией, Минобороны Азербайджана довело до сведения российской стороны, что официальное название азербайджанского населенного пункта, упомянутого как "Магавуз", - Чардаглы. В военном ведомстве напомнили, что список и карта населенных пунктов Карабахского экономического района Азербайджана с названиями, соответствующими азербайджанским топонимам, были официально предоставлены российскому Минобороны, причем как прежнему, так и нынешнему командованию российского миротворческого контингента (РМК), и Совместному турецко-российскому мониторинговому центру. Кроме того, Баку неоднократно обращался с просьбой об использовании именно этих названий в официальной информации.

Баку призвал командование РМК в своих сообщениях правильно указывать топонимы населенных пунктов на азербайджанской территории и серьезно пресекать все провокационные действия незаконных армянских воинских формирований, включая минирование территорий.

В ответ Telegram-канал Peacekeeper, который начала выдавать себя за официальный канал РМК, разместил сообщение о том, что российские миротворцы используют топонимы с карт Генштаба ВС РФ. "Вызывает удивление критика из Баку относительно названия населенного пункта Магавуз, так как ранее и неоднократно в бюллетенях Минобороны России использовались и другие неазербайджанские топонимы", - говорится в посте, размещенном на Peacekeeper.

Действительно, на сайте Минобороны РФ вымышленное название населенного пункта упомянуто трижды: в Информационных бюллетенях о деятельности РМК от 1 февраля и 8 июля 2021 года, а также в сообщении с брифинга представителя РМК полковника Дмитрия Перепелкина от 2 февраля 2021 года. Но информационного сообщения от 24 ноября 2022 года, где упомянуто неправильное название азербайджанского населенного пункта, в момент публикации статьи на "Вестнике Кавказа" на сайте Минобороны не оказалось.

Так или иначе, хотя несколько СМИ упомянули пост фейкового канала в качестве ответа миротворцев, выяснилось, что Peacekeeper не имеет статуса официального канала РМК. Собеседник в Министерстве обороны РФ сообщил News.ru, что не знает, какое отношение к ведомству имеет канал, разместивший пост от имени миротворческого контингента.

Стоит также учесть, что использование несуществующих топонимов – не единственный вопрос, возникший у Минобороны Азербайджана к миротворцам. В военном ведомстве отметили, что подразделения азербайджанской армии не нарушали режима прекращения огня и не открывали огонь в направлении, обозначенном в сообщении РМК. В Баку также возмутились тем фактом, что предоставленная российской стороне информация о недавних нарушениях режима прекращения огня незаконными армянскими вооруженными формированиями и других инцидентах, почему-то не находит отражения в официальных заявлениях РМК.

Так, по приглашению Министерства обороны Азербайджана командующий российским миротворческим контингентом и руководители российско-турецкого мониторингового центра позавчера осмотрели противопехотное минное поле в северном направлении вершины Сарыбаба, обнаруженное инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии. Минное поле, усеянное противопехотными минами марки ПМН-Э армянского производства, было установлено незаконными армянскими вооруженными формированиями. Только на этой территории было обнаружено и обезврежено 350 противопехотных мин марки ПМН-Э, произведенных в Армении в 2021 году. Правда, российский миротворческий контингент не представил официальной информации об этом.

Хочется верить, что эти недоразумения не повлияют на политику, проводимую Москвой и Баку в направлении умиротворения региона во имя создания там экономически сильных и процветающих государств.