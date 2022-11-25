Посол Азербайджана в России встретился с новым послом Гвинеи-Бисау

25 ноя. 21:09

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы принял новоназначенного посла Гвинеи-Бисау Алфреду Криштовау Гомеша Лопеша в РФ по его просьбе. Такое сообщение распространила пресс-служба посольства.

"Гость, выразив благодарность Послу Азербайджана за встречу, тепло отозвался о нашей стране и поделился положительными впечатлениями специалистов своей страны, получивших образование в Баку, о гостеприимстве в Азербайджане", - говорится в нем.

Полад Бюльбюль оглы поздравил коллегу с назначением, пожелал ему успехов в дальнейшей работе, а также проинформировал его о своей деятельности в качестве дуайена дипломатического корпуса, аккредитованного в российской столице, и организованных здесь встречах и культурных мероприятиях.

Говоря о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау, послы подчеркнули большой потенциал для сотрудничества во многих областях, особенно в сферах туризма и образования.

Азербайджанский дипломат рассказал коллеге о подробностях армяно-азербайджанского конфликта, его истории, многолетнем и безрезультатным переговорном процессе, о четырех общеизвестных резолюциях Совета Безопасности ООН и о сути многочисленных документов, принятых в рамках других международных организаций, а также о результатах победы азербайджанской армии под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Полад Бюльбюль оглы указал, что Азербайджан отстаивал свои суверенные земли, и в таких случаях важно, опираясь на международное право и принципы справедливости, поддерживать правильные позиции в международных организациях. Он также поведал о постконфликтном периоде, масштабных работах по реставрации и реконструкции, ведущихся на освобожденных территориях Азербайджана, а также пригласил посла Гвинеи-Бисау посетить деоккупированные территории АР.

Посол Гвинеи-Бисау заявил, что в скором времени сделает все необходимые шаги для аккредитации в качестве посла в Азербайджане.

Участники встречи обменялись мнениями по процессам, происходящим в регионе, и вопросам, вызывающим взаимный интерес.

В завершение гостю вручили изданная Фондом Гейдара Алиева книга "Карабах: до и после оккупации".