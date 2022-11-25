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Выставка автора самой высокой вазы в мире заработала в двух музеях Нальчика

Минкультуры КБР

Выставка "Перемещение" скульптора и графика, народного художника Кабардино-Балкарии и автора самой высокой фарфоровой вазы в мире Алима Пашт-Хана заработала в Нальчике, рассказали в республиканском министерстве культуры.

"Сразу в двух музеях Нальчика - Национальном и Изобразительных искусств открылась выставка скульптора и графика Алима Пашт-Хана... Выставка открыта для посещения с сегодняшнего дня и до 17 декабря", - отметили в ведомстве.

В экспозиции несколько тематических разделов: танец, трансформация, микрокосмос, макрокосмос. На ней представлены произведения, выполненные в технике литографии, в фарфоре, а также образы микро- и макроформаций, минералы, скалы, геометрические структуры и кристаллизованные формы, рисунки углем и тушью.

ФОТО Минкультуры КБР
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