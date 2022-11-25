Роскачество признало лучшими винами страны напитки Крыма, Дона и Кубани

25 ноя. 20:46

Глава Роскачества Максим Протасов в рамках первого Российского винодельческого форума подвел итоги пятого "Винного гида России" и назвал лидеров в производстве красных и белых вин.

Лучшие сухие красные вина в недорогом сегменте делают виноделы Краснодарского края, полусухие лучше всего получаются на Дону, а полусладкие красные – в Крыму, - пришли к выводу эксперты, передает РИА Новости.

В категории белых практически на равных конкурировали по качеству виноделы Краснодарского края и Крыма. Определенных успехов достигли в полусладких винах специалисты Долины Дона.

"Мы фиксируем стабильный рост качества отечественной винодельческой продукции. С сокращением импорта и увеличением спроса качество вина не снизилось, а напротив, продолжает расти, способствуя формированию культуры потребления в стране. Отмечаем также усиление конкуренции между производителями по качеству", - отметил Протасов.

Сегодня российские вина оценивают по достоинству на различных международных конкурсах. При этом для дальнейшего развития необходимы комплексные меры поддержки со стороны властей, отметил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, уточнив, что в следующем году финансирование профильного федерального проекта увеличится почти в полтора раза и составит 3,5 миллиарда рублей, а 2030 году этот показатель вырастет до 26,4 млрд рублей.

Напомним, "Винный гид России" - ежегодный проект, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом и Минсельхозом при поддержке Россельхозбанка. В этом году специалисты организации изучили 500 образцов вин, произведенных исключительно из российского винограда.