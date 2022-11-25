Кладбищенского вандала поймали в Талдыкоргане

25 ноя. 20:36

В Талдыкоргане задержали мужчину, укравшего оградки с 29 могил, об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Алматинской области.

Он подозревается в кражах с четырех кладбищ, расположенных неподалеку от города. По предварительным данным, 42-летний задержанный занимался кражами в течение последних нескольких месяцев, чугун он сдавал на металлолом.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

"Часть похищенных оградок удалось изъять в приемных пунктах. В ходе расследования установлено, что подозреваемый изредка действовал в составе ранее задержанной группы кладбищенских воров. Трое членов группы пока подозреваются в совершении более 20 краж", - пояснил следователь управления Талдыкоргана Елжас Турсынбай.

Суд арестовал задержанного.