В Махачкале открылся форум российских студенческих СМИ

25 ноя. 20:35

В столице Дагестана сегодня открылся Всероссийский форум представителей студенческих СМИ "Игры разума", на котором более 100 студентов из российских вузов планируют обсудить тему восстановления исторической правды.

"Мы выбрали тематику исторической памяти. Сегодня эти проблемы мы видим в молодежной среде, когда мы подверглись с начала проведения СВО давлению информационному западных стран, которые пытались нашу молодежь ввести в участие в несанкционированных акциях, искажая историю, искажая память о Великой Отечественной войне", - обратился на открытии форума к его участникам министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов, передает "Интерфакс".

В программе форума ожидаются мастер-классы и панельные дискуссии. "Благодарим Минобрнауки России за то, что такое масштабное мероприятие проходит на базе Дагестанского госуниверситета", - рассказал ректор дагестанского госуниверситета Муртазали Рабаданов, отметив, что Дагестан был выбран площадкой для проведения форума, поскольку с каждым годом вызывает все больший интерес у жителей других регионов.

В течение трех дней участники форума обсудят новые форматы цифровых коммуникаций, а также примут участие в командных соревнованиях по тематике "Восстановление исторической правды".Команда победителей форума отравится в пресс-тур по Москве, - заверил директор департамента информационной политики и комплексной безопасности Минобрнауки России Андрей Толмачев.