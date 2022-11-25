Шольц: Иран не должен получить ядерное оружие

25 ноя. 20:28

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что Иран не должен создавать ядерное оружие и не должен обладать средствами его доставки, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Элизабет Борн.

"Что касается политики Ирана по обогащению урана, то это еще раз подчеркивает, насколько правильно делать все возможное для того, чтобы Иран не получил ни ядерных бомб, ни ракет-носителей, которые могли бы их транспортировать", - цитирует его ТАСС.

По словам политика, именно эту цель в числе других преследуют Франция и Германия, вместе с Великобританией и США, в последние годы.

"И мы до сих пор придерживаемся ее", - указал канцлер, признав, что положение весьма сложное.

Напомним, накануне агентство ИСНА сообщило, что Иран начал обогащать уран в Фордо в ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ и подтвердило использование центрифуг IR-2m и IR-4 для обогащения урана в Натанзе.