Власти Кабардино-Балкарии отказались от массовых новогодних мероприятий

25 ноя. 20:15

На Новый год в Кабардино-Балкарии (КБР) не будут проводить массовых увеселительных мероприятий, сообщил глава региона Казбек Коков.

"Масштабных увеселительных массовых мероприятий проводить не планируем. Для украшения городских улиц будет достаточно уже имеющихся декоративных конструкций. Сэкономленные средства направим на поддержку наших бойцов и их семей", - написал Коков в своем Telegram-канале.

В то же время детская программа, утренники и новогодние елки пройдут в республике в привычном формате: традиционно будут организованы новогодние мероприятия и подарки для детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, а также семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, - добавил глава республики.