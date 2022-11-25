РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Власти Кабардино-Балкарии отказались от массовых новогодних мероприятий

Власти Кабардино-Балкарии отказались от массовых новогодних мероприятий

На Новый год в Кабардино-Балкарии (КБР) не будут проводить массовых увеселительных мероприятий, сообщил глава региона Казбек Коков.

"Масштабных увеселительных массовых мероприятий проводить не планируем. Для украшения городских улиц будет достаточно уже имеющихся декоративных конструкций. Сэкономленные средства направим на поддержку наших бойцов и их семей", - написал Коков в своем Telegram-канале.

В то же время детская программа, утренники и новогодние елки пройдут в республике в привычном формате: традиционно будут организованы новогодние мероприятия и подарки для детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, а также семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, - добавил глава республики.

1435 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version