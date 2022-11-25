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Uzbekistan Airways объявила о скидках на билеты

Uzbekistan Airways объявила о скидках на билеты

Uzbekistan Airways с 25 ноября до 8 декабря предлагает скидки на билеты в честь празднования Дня Конституции.

Размер скидки на всех тарифах составит 8%. Скидка доступна на всех рейсах авиакомпании.

"Скидка разрешена для всех индивидуальных тарифов экономического и бизнес-класса обслуживания только на собственных регулярных рейсах авиакомпании, включая низкобюджетные рейсы. Скидка не применяется на рейсах CodeShare и для тарифов, опубликованных в рамках коммерческих соглашений (SPA)", – пояснили в компании.

Также в Uzbekistan Airways действуют скидки 50% для студентов.

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