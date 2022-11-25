Главу таганрогского "Звезда-Стрела" подозревают в мошенничестве

25 ноя. 19:47

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону арестовал главу таганрогского предприятия "Звезда-Стрела" по уголовному делу о хищении 15 млн рублей при выполнении государственного оборонного заказа, - сообщил представитель УФСБ по Ростовской области.

"Руководитель "Звезды-Стрелы" арестован на 2 месяца", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Ранее пресс-служба УФСБ по Ростовской области сообщала, что руководящими работниками АО "Звезда-Стрела" и военного представительства Минобороны России в рамках заключенных госконтрактов вносились в расчетно-калькуляционные материалы заведомо недостоверные данные в целях хищения денежных средств гособоронзаказа. Ущерб оценивается в 15 млн рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".