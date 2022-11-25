Высокоскоростной интернет проведут еще в 35 аулов и поселков Ставрополья

25 ноя. 19:51

До 2024 года высокоскоростной мобильный интернет придет еще в 35 аулов, хуторов и поселков Ставрополья, рассказал первый зампредседателя правительства края Андрей Хлопянов в Telegram-канале.

По его словам, во всех этих населенных пунктах постоянно живет от 100 до 500 человек. В данный момент, уточнил Хлопянов, по поручению губернатора Владимира Владимирова создается их итоговый список. Около половины точек утверждены, остальные находятся на стадии согласования.

"Создание необходимой инфраструктуры будет идти поэтапно: до апреля 2023 года высокоскоростной интернет появится в 16 поселениях. А в период с апреля 2023 по 2024 год включительно должен охватить и остальные. Для финансирования работ мы привлечем средства федерального бюджета в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0", - отметил чиновник.