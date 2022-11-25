В Кисловодске прошла масштабная экологическая акция

25 ноя. 19:36

В ставропольском Кисловодске прошла самая масштабная за последние годы экологическая акция, которая собрала более 10 тыс человек – с улиц города-курорта. вывезли 50 "КамАЗов" мусора, убрав более 100 га территории, - сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"Сегодня дан старт самой масштабной за последнее время экологической акции "Чистое будущее Кисловодска - в чистом настоящем". На уборку города вышло более 10 тыс человек. Все санатории, школы, детские сады, жители многоквартирных домов, частного сектора приняли участие в субботнике", - рассказал Моисеев, передает ТАСС.

Глава курорта рассказал, что ранее была создана карта незаконных свалок, куда вывозят строительный мусор. Коммунальщики перекрыли пути к ущельям, установили шлагбаумы, вырыли рвы, и эта работа будет продолжаться.

"Очень рассчитываю на то, что наша акция станет показательной. Хотим воспитать у людей нетерпимость к безответственному отношению к экологии", - добавил глава Кисловодска.