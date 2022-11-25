Евросоюз прояснил вопрос международных поставок российских удобрений

25 ноя. 19:19

Евросоюз совместно с партнерами обеспечил необходимой информацией участников торговли продовольствием и удобрениями, разъяснив, что европейские санкции на них не распространяются, сообщил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

"Мы обеспечили ясность для индустрии и партнеров. Это включает публикацию генеральной лицензии Великобритании, генеральной лицензии "6B" США, а также обновленного и детального руководства Евросоюза. Эти положения дают понять, что банки, страховщики, транспортники и другие игроки могут продолжать международные поставки российского продовольствия и удобрений", - цитирует собеседника РИА Новости.

Также он напомнил, что изначально санкции не были направлены против торговли российской сельхозпродукцией. Напомним, ранее глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в портах Эстонии, Латвии, Бельгии и Нидерландов заблокировано более 260 тыс т удобрений компании.