Канада открыла в Армении свое консульство

25 ноя. 18:54

Канада открывает консульство в Армении, - сообщила с одной из соцсетей министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

В церемонии открытия почетного консульства Канады в Армении приняли участие посол Канады в Армении Элисон Леклер (резиденция в Москве), почетный консул Канады Вардгес Авагян, начальник департамента американских стран МИД Армении Армен Еганян и другие гости, - передает Арменпресс.

Элисон Леклер назвала символичным открытие консульства Канады в этом году, когда отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Канадой.

"Канада имела консульство в Армении с 1997 года, целью которого было оказание помощи канадцам, проживающим, обучающимся и путешествующим в Армении. В последние годы был пробел, и мы не смогли иметь консульства в Армении, мы долго ждали сегодняшнего дня, и вот этот день настал. Открытие консульства сегодня было бы невозможно без сотрудничества и вложенных усилий определенных людей и структур. Я хотела бы поблагодарить всех людей, которые способствовали открытию консульства, и особенно Армена Еганяна, начальника департамента американских стран министерства иностранных дел, который также был послом Армении в Канаде", - сказала посол Канады.

Посол также напомнила, что министр иностранных дел Канады Мелани Жоли недавно объявила об открытии посольства Канады в Армении.