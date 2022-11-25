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Рост глобальной экономики может замедлиться до отметок 2008 года

Рост глобальной экономики может замедлиться до отметок 2008 года

Рост мировой экономики в будущем году составит 1,2% - это уровень финансового кризиса 2008-2009 годов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование Института международных финансов.

Уточняется, что такое снижение связано с ситуацией на Украине. Согласно базовому сценарию института, она не изменится как минимум до 2024 года.

Экономика Европы, считают его аналитики, сократится примерно на 2%, американская - вырастет на 1%.

Страны, не вовлеченные в происходящее, могут лучше пережить сложные времена: ВВП стран Латинской Америки, например, в целом может увеличиться на 1,2%.

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