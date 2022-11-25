В Актау подписана дорожная карта по развитию Транскаспийского коридора

25 ноя. 18:33

В Актау сегодня прошла встреча министров иностранных дел и министров в сфере транспорта Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции по Транскаспийскому коридору, - сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

Стороны рассмотрели выработку комплекса мер по ускоренному развитию международных транспортных маршрутов и практические шаги для укрепления кооперации в Каспийско-Черноморском регионе.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди изложил подходы казахстанской стороны по развитию Транскаспийского международного транспортного коридора и "Среднего коридора", отметив, что страна "настроена на конструктивное взаимодействие и открытый диалог для более полного раскрытия транзитно-транспортного потенциала всего каспийского региона", - передает Vlast.kz.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев акцентировал внимание участников на необходимости принятия конкретных решений по дальнейшему развитию Транскаспийского коридора, по которому многократно возросла нагрузка по перевозке грузов, сообщив, что за 10 месяцев текущего года через морские порты Актау и Курык перевезено порядка 1,5 млн тонн грузов, что в два раза превысило показатели прошлого года.

"Участники отметили единство подходов к основным направлениям по развитию транспортного потенциала и подтвердили взаимную заинтересованность в интенсификации прямых контактов на правительственном уровне. По итогам мероприятия все стороны подписали дорожную карту по синхронному устранению "узких" мест и развитию "Среднего коридора" на 2022-2027 гг., предусматривающую согласованные принципы работы, а также конкретные проекты с точными параметрами, сроками реализации и ответственными исполнителями", - отметили в МИД Казахстана, добавив: реализация договоренностей позволит к 2025 году увеличить пропускную способность по коридору до 10 млн т в год.