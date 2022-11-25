Армянский МИД смягчил риторику после слов Ильхама Алиева

МИД Армении сделал заявление после слов президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что встреча с армянским премьер-министром Николом Пашиняном 7 декабря в Брюсселе не состоится.
В армянском ведомстве пояснили, что сочли логичным проведение встречи в четырехстороннем формате, то есть так, как это было ранее в Праге.
"Республика Армения готова к встрече 7 декабря в соответствии с договоренностью и форматом, достигнутым в Праге", - пояснил пресс-секретарь ведомства Ваан Унанян изданию "Арменпресс".
Напомним, ранее сегодня Ильхам Алиев заявил: "Встреча, которая должна была пройти 7 декабря в Брюсселе, не состоится, так как Пашинян заявил, что без присутствия Макрона он участвовать не будет".