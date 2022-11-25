Узбекистан стал третьим торговым партнером России в СНГ

25 ноя. 18:17

Узбекистан вошел в тройку основных торговых партнеров России среди стран Содружества Независимых Государств, - заявил сегодня на заседании Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств-членов содружества замминистра экономики РФ Дмитрий Вольвач.

Объем товарооборота РФ со странами СНГ с января по сентябрь 2022 года достиг $73 млрд, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Основная часть товарооборота пришлась на тройку основных партнеров России в СНГ: Беларусь - $31 млрд (рост на 9%), Казахстан - $20 млрд (+9%) и Узбекистан - $6 млрд (+36%)", - рассказал он, передает Sputnik Узбекистан.

Регионы России и страны СНГ заключили около 400 соглашений о сотрудничестве. Среди основных направлений партнерства – туризм, гуманитарная и образовательная сферы, - добавил замминистра.

В сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на $346,8 млн. В топ-5 государств, закупающих товары в Узбекистане, вошли также Китай, Турция, Казахстан и Кыргызстан.