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Депутат "Мечты" назвал недостоверной версию об отравлении Саакашвили

Депутат &quot;Мечты&quot; назвал недостоверной версию об отравлении Саакашвили

Заявление руководителя реабилитационного центра "Эмпатия" по поводу возможного отравления экс-президента Михаил Саакашвили нельзя назвать достоверным, такое мнение выразил депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Анри Оханашвили.

"Мариам Джишкариани не пользуется никакими объективными критериями с точки зрения достоверности", - цитирует его Sputnik Грузия.

Депутат напомнил, что сам Саакашвили не считает, что был отравлен, и призвал оппозиционера и директора центра "определиться" с единой версией произошедшего.

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