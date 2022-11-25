Депутат "Мечты" назвал недостоверной версию об отравлении Саакашвили

25 ноя. 17:51

Заявление руководителя реабилитационного центра "Эмпатия" по поводу возможного отравления экс-президента Михаил Саакашвили нельзя назвать достоверным, такое мнение выразил депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Анри Оханашвили.

"Мариам Джишкариани не пользуется никакими объективными критериями с точки зрения достоверности", - цитирует его Sputnik Грузия.

Депутат напомнил, что сам Саакашвили не считает, что был отравлен, и призвал оппозиционера и директора центра "определиться" с единой версией произошедшего.