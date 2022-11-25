В тбилисском Диди Дигоми заработал новый футбольный центр

25 ноя. 17:38

В Тбилиси в районе Диди Дигоми открылся уже пятый по счету в стране новый футбольный центр Федерации футбола Грузии, в котором есть стандартная площадка с искусственным покрытием, освещение, трибуна, административное здание и раздевалки.

"Это большое приобретение для футбола, спорта, нашей страны, города, и я очень рад и счастлив, что сегодня пространство этого центра могут использовать молодые, девочки, любители, играть футбол, насладиться этим видом спорта и, конечно, быть включенными в ежедневную жизнь футбола", - заявил президент федерации футбола Леван Кобиашвили, передает Sputnik Грузия.

Этот процесс продолжится и в будущем, поскольку нужно больше инфраструктуры, больше стадионов, чтобы как можно больше детей могли играть в футбол в лучших условиях, прославили родину и грузинский футбол, - добавил Кобиашвили.

Новый футбольный комплекс осмотрели президент федерации футбола Леван Кобиашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Футбольный центр был построен при финансировании Федерации футбола Грузии – он разместился на территории, которая была передана федерации Национальным агентством государственного имущества.