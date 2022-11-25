Брата губернатора Ширакской области заподозрили в незаконном хранении оружия

Брат губернатора Ширакской области Назели Багдасарян, член Совета старейшин Гюмри Арман Багдасарян был доставлен в полицию, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Как сообщает Sputnik Армения, политик подозревается в незаконном хранении оружия.
"Составлены соответствующие документы, он уже освобожден", - добавили в силовом ведомстве.
Напомним, Назели Багдасарян была депутатом Национального собрания Армении от партии "Гражданский договор", губернатором она была назначена в ноябре прошлого года.