Брата губернатора Ширакской области заподозрили в незаконном хранении оружия

25 ноя. 17:36

Брат губернатора Ширакской области Назели Багдасарян, член Совета старейшин Гюмри Арман Багдасарян был доставлен в полицию, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщает Sputnik Армения, политик подозревается в незаконном хранении оружия.

"Составлены соответствующие документы, он уже освобожден", - добавили в силовом ведомстве.

Напомним, Назели Багдасарян была депутатом Национального собрания Армении от партии "Гражданский договор", губернатором она была назначена в ноябре прошлого года.