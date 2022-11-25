Главная Видео Дневники чемпионата мира 2022. 24 ноября 25 ноя. 17:28 Новая рубрика телеведущего и большого любителя футбола Гии Саралидзе о чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре. 850 просмотров Видео Мировые новости Спорт футбол Гия Саралидзе Чемпионат Мира Катар 2022 Бразилия Южная Корея Сербия Португалия Гана Уругвай Швейцария Камерун Ещё ... Поделиться: Распечатать: Подписывайтесь на наш Телеграм канал РЕКЛАМА Лента новостей 18:33 В Актау подписана дорожная карта по развитию Транскаспийского коридора 18:30 Армянский МИД смягчил риторику после слов Ильхама Алиева 18:17 Узбекистан стал третьим торговым партнером России в СНГ 17:59 БКС банк снова совершает долларовые переводы для физлиц в Армению 17:51 Депутат "Мечты" назвал недостоверной версию об отравлении Саакашвили 17:38 В тбилисском Диди Дигоми заработал новый футбольный центр 17:36 Брата губернатора Ширакской области заподозрили в незаконном хранении оружия 17:19 Минсельхоз Дагестана отчитался о рекордном урожае капусты 17:08 В реку Урух в Северной Осетии рухнул "КамАЗ", есть пострадавшие 16:56 "Хизб ут-Тахрир" запретили в Афганистане Видео «ОКНА». Сила и значение ОДКБ. Гость: Сергей Марков Потрясающая Дхокра из Индии в Музее Востока Пашинян раскалывает ОДКБ Максим Шевченко: Франции надо поставить на колени Турцию ОКНА». Текущее состояние ирано-грузинских отношений. Гость: Василий Папава Максим Шевченко: «Поддержка Армении - причина внутреннего разлома Ирана»