Минсельхоз Дагестана отчитался о рекордном урожае капусты

25 ноя. 17:19

Дагестанские аграрии в нынешнем году собрали более 730 тыс т капусты - это рекордный показатель для региона, - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Мухтарбий Аджеков.

"В этом году для наших аграриев, которые заняты выращиванием капусты, действительно год выдался урожайным. Собрали рекордный урожай капусты, это более 730 тыс т капусты. В прошлом году эти цифры достигали чуть более 720 тыс т", - цитирует собеседника ТАСС.

"Дагестанскую капусту ценят в других регионах страны – ее можно встретить в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Тамбове и Саратове", - добавил Аджеков.

Всего в этом году капустой было засажено 13,5 тыс га, - уточнили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.