Ученые выяснили, какой завтрак ведет к бодрости по утрам

25 ноя. 16:53

Ученые выявили четыре ключевых фактора, которые влияют на утреннюю бодрость и позитивный настрой.

В двухнедельном эксперименте приняли участие 833 человека, в течение этого времени регистрировались их приемы пищи, физическая активность, режим сна и уровень глюкозы в крови. Сами добровольцы ежедневно оценивали свое состояние на протяжении дня.

Важными для бодрости по утрам оказались здоровый сон и наличие повышенной физической активности в течение дня, которая сама по себе делает сон более качественным.

Кроме того, оказалось, что значение играет то, что человек употребляет на завтрак. Большое количество сложных углеводов повышает бодрость по утрам, при этом завтраки, богатые белком - снижают ее. Сахар (чистая глюкоза), в том числе сладкие напитки, резко повышают уровень сахара в крови после завтрака, это ведет к снижению бдительности и чувству сонливости с самого утра.