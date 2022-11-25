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Генсек НАТО призвал страны альянса проанализировать зависимость от Китая

Генсек НАТО призвал страны альянса проанализировать зависимость от Китая

Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Бухаресте обсудят "вызовы" со стороны Китая. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Китай не является противником, но он продолжает военную модернизацию, увеличивает свое присутствие от Арктики до Западных Балкан, в космосе, киберпространстве, стремится контролировать критическую инфраструктуру в странах-членах НАТО", - цитирует его ТАСС.

Генсек НАТО отметил, что странам Североатлантического альянса необходимо проанализировать свою зависимость от КНР, исходя из уроков зависимости от российского газа.

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