"В Багдаде все спокойно": как снимали "Волшебную лампу Аладдина"

Сказка "Волшебная лампа Аладдина" из сборника "Тысяча и одна ночь" вдохновила многих писателей, композиторов, художников, балетмейстеров, не раз была успешно экранизирована. Вспомним, например, фильм нынешнего года "Три тысячи лет желаний", главные роли в котором исполнили Тильда Суинтон и Идрис Эльба. Режиссер и сценарист Джордж Миллер создал его по рассказу английской писательницы Антонии Байетт "Джинн в бутылке из стекла "соловьиный глаз"".

В СССР первым такую попытку предпринял режиссер Александр Андриевский еще в 1938 году, однако по неизвестным причинам фильм так и не был поставлен. В середине шестидесятых за экранизацию взялся Борис Рыцарев. Картину снимала Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького, а миниатюрный Багдад создали в Крыму. "Волшебная лампа" вышла на экраны в 1966 году, имела большой зрительский успех и принесла режиссеру известность. Рыцарев поставил еще несколько киносказок: "Веселое волшебство" (1969), "Иван да Марья" (1974), "Принцесса на горошине" (1976), "Ледяная внучка" (1980), "На златом крыльце сидели..."(1986).

Популярность фильма не в последнюю очередь связана с замечательным актерским ансамблем. Роль Аладдина стала для 21-летнего Бориса Быстрова дебютом в кино, потом он снимался в кинокартинах "Удар! Еще удар!", "Приключения желтого чемоданчика", "ТАСС уполномочен заявить…" и других. Известен Быстров и как актер дубляжа зарубежных художественных и мультипликационных фильмов. Так, в мультсериале "Аладдин" его голосом говорит попугай Яго.

Додо Чоговадзе, сыгравшая царевну Будур, к своим 14 годам уже имела кинематографический опыт. В хореографическое училище, где она училась, часто приходили ассистенты режиссеров с Тбилисской киностудии, искали девочек на детские роли. "Однажды заметили меня и пригласили сняться в фильме "Маленькие рыцари" - так в десять лет состоялся мой кинодебют", - рассказывает Чоговадзе. Режиссер Станислав Ростоцкий, увидев в картотеке фотографии Додо, решил снять ее в роли Бэлы в экранизации первой части "Героя нашего времени" Лермонтова. Пробы прошли успешно, однако роль девочка, которой тогда было всего 13 лет, не получила - ее сочли слишком юной. Додо Чоговадзе окончила Тбилисский театральный институт, преподавала ритмику на кафедре сценического движения этого вуза.

Примечательно, что на роль злого волшебника из Магриба был приглашен Андрей Файт, выбранный еще Андриевским. "Это уникальный случай - через 28 лет тому же актеру предлагают играть ту же роль в том же фильме на той же студии", - отмечал он после съемок. Файта называли главным злодеем советского кино - на экране он перевоплощался в заграничных шпионов, вражеских офицеров, колдунов. Среди работ в других киносказках - Нушрок в "Королевстве кривых зеркал", черный мудрец в фильме "Огонь, вода и… медные трубы".

Сарры Каррыев много снимался на Ашхабадской киностудии, однако настоящую популярность ему принесла роль Джинна. Сначала актера планировали на роль ночного сторожа, и он был утвержден без проб, по фотографиям. "Когда он репетировал, трудно было уловить переход от жизни к роли - до того естественным, непосредственным было его поведение на площадке", - вспоминали сценаристы фильма. "Вдруг сквозь бороду и усы ночного сторожа" на создателей "Волшебной лампы" "посмотрел настоящий джинн".

Исполнитель роли Султана Отар Коберидзе дебютировал в кино в 1941 году, снявшись в фильме "В черных горах". Затем была небольшая роль в знаменитой ленте "Кето и Котэ", а широкое признание актер получил, сыграв главную роль в картине "Баши-Ачук".

Для Екатерины Верулашвили роль матери Аладдина стала самой известной киноработой. Актрису Тбилисского театра имени Марджанишвили называли королевой эпизода.

Великого визиря сыграл Гусейнага Садыхов - один из тех, кто стоял у истоков Азербайджанского государственного театра юного зрителя. Артист проработал там 50 лет. "В фильме было много грузинских и российских актеров, но "специалистом по Востоку" стал мой отец, который, естественно, очень хорошо разбирался в тонкостях восточной культуры", - рассказывала дочь Садыхова, ребенком побывавшая на съемках. С ним советовался и режиссер Борис Рыцарев, и знаменитый Георгий Милляр, исполнивший роль советника Султана. Вспоминала она и о том, как проходила работа над фильмом: "До съемок шли репетиции, но отец, как и другие актеры, постоянно импровизировал во время съемок. Причем это доходило до уровня творческого соревнования - кто лучше сымпровизирует. И никто не хотел уступать друг другу".