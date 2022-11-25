Британия изменила дату запрета российской нефти

25 ноя. 16:17

С 5 декабря Великобритания вводит запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов, сказано в сообщении, распространенном министерством внешней торговли королевства

"Дата вступления в силу запрета на импорт нефти и нефтепродуктов из России была изменена с 31 декабря 2022 года на 5 декабря 2022 года", - говорится в документе.

В июле Лондон объявил о запрете на импорт золота из РФ, а 10 августа - на ввоз российского угля. 28 октября было объявлено, что с 1 января 2023 года будет также прекращен импорт в Великобританию российского сжиженного природного газа.