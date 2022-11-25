Ильхам Алиев: "Армения получит железнодорожное сообщение с Россией и Ираном только через Азербайджан"

Армения может получить железнодорожное сообщение с Россией и Ираном только через Азербайджан. Об этом на международной конференции "Вдоль "Срединного коридора": геополитика, безопасность и экономика" в Университете ADA заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопрос американского эксперта Майкла Дорана.

Сразу после окончания Карабахской войны Азербайджан и Турция настаивали на широком региональном сотрудничестве, включая коммуникационные проекты, поэтому была придумана формула "3+3" с участием Азербайджана, Армении, Грузии и Турции, Ирана, России. "Послевоенная ситуация привела к созданию российско-турецкого мониторингового центра в Агдаме, что означало, что эти две страны региона будут играть роль в будущей региональной конфигурации", - сказал глава государства.

Во время и после Второй Карабахской войны представители Ирана не проявляли активности в этом вопросе. "Но нам нужен был всеобъемлющий сценарий, поэтому были приглашены Иран и Грузия. У Грузии были сомнения: она заявила, что не хочет участвовать в формате, в котором участвует Россия, а Иран поддержал идею. Мы посчитали это добрым знаком того, что наконец объединимся и будем обсуждать важные вопросы, включая коридоры, в которых заинтересованы все. Если вы посмотрите на карту, то увидите, что нам нужны дополнительные объемы грузоперевозок и маршруты", - обратил внимание азербайджанский лидер.

Он напомнил, что Азербайджан начал продвигать проект Зангезурского коридора еще до обострения ситуации вокруг Украины. Тогда еще не был заблокирован транзит через традиционные маршруты из Китая в Европу.

Сейчас ситуация другая, и маршруты через Каспий, а также через Зангезур приобретают особо важное значение. Это может быть взаимовыгодная ситуация для всех стран, потому что часть этой железной дороги пройдет через Иран, через город Джульфа, где происходит стыковка железных дорог Ирана и азербайджанского эксклава Нахчыван

Армения же, по словам Ильхама Алиева, не имеет железнодорожной связи с Ираном: "Из-за географии армяно-иранской границы и необходимости строительства тоннелей стоимость этой железной дороги составит минимум $3-5 млрд. Кто станет вкладывать деньги в такой проект? Никто. Единственный вариант для Армении получить железнодорожное соединение с Ираном - через Азербайджан. Единственный вариант для Армении получить железнодорожное соединение с Россией - через Азербайджан".

Дорога через Абхазию заблокирована, а правительство Грузии не собирается ее открывать. Поэтому в интересах Армении построить этот коридор

"Что касается связей Азербайджана с Турцией, то у нас есть Баку - Тбилиси - Карс, мы также можем использовать грузинские морские порты. Если говорить о коммуникации с Нахчываном, то мы используем иранскую территорию. У Нахчывана есть граница с Турцией, и мы можем добраться в Нахчыван через Грузию. Таким образом, мы предложили "3+3", учитывая все эти преимущества. И, конечно, для нас было важно, что у нас будет доступ к Нахчывану по железной дороге и по автодороге. Но к сожалению, все застопорилось", - заявил президент Азербайджана.

Он также назвал контрпродуктивными недавние шаги, предпринятые некоторыми иранскими политиками. "Мы не понимаем причину этого недовольства. Все должны быть довольны тем, что многолетний конфликт между Арменией и Азербайджаном подошел к концу, ведь это означает региональную стабильность и потенциальное сотрудничество. Мы не понимаем, чем тут можно быть недовольным, какие могут быть для этого геополитические причины. Во время оккупации иранские вооруженные силы никогда не проводили военные учения на границе с территориями Азербайджана, которые были оккупированы. Под оккупацией находилось 132 км азербайджанской границы - это граница Азербайджана и Ирана. Почему они не проводили военные учения на этой границе? Иранские официальные лица, включая высокопоставленных представителей, говорят, что армянская территориальная целостность - это красная линия для Ирана. Почему никто из них не сказал того же самого про нас?", - задался вопросом азербайджанский лидер.

Ильхам Алиев также акцентировал внимание на том, что территория Азербайджана находилась под оккупацией в течение 30 лет, однако никто из иранских официальных лиц не говорил, что азербайджанская территориальная целостность – это красная линия

"Это те вопросы, которые задает азербайджанский народ. Не только я задаю эти вопросы, но любой азербайджанец, который переживает за свою страну. И мы не получаем ответа. Поэтому то, что происходит сейчас между Ираном и Азербайджаном, идет не от нас. Мы просто реагируем. Мы будем отвечать на любые антиазербайджанские шаги, неважно, слова это или действия. Нам пришлось провести военные учения на иранской границе, чтобы продемонстрировать, что мы их не боимся".

Мы сделаем все, чтобы защитить наш образ жизни, светское развитие Азербайджана и азербайджанцев, включая азербайджанцев, проживающих в Иране. Они - часть нашей нации

В этой связи Ильхам Алиев также посетовал на то, что в Иране нет ни одной азербайджанской школы. "У нас в Азербайджане 340 школ, в которых уроки проходят на русском языке, и десять грузинских школ. В Грузии 116 азербайджанских школ, там живет примерно 200-300 тысяч азербайджанцев. В Иране есть армянские школы, но нет азербайджанских. Как это возможно? И если кто-то скажет, что это вмешательство во внутренние дела страны, мы абсолютно с этим не согласны. Внешняя политика Азербайджана очень ясная. Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела другой страны. Но это часть общества с тем же этническим происхождением, [люди] говорящее на том же языке и разделяющее те же ценности, что и мы. Как мы можем оставаться равнодушными к этому? Почему у них нет возможности учить родной язык в школе? Они забывают свой язык. Причина, по которой мы поднимаем этот вопрос, в том, что азербайджанский язык, на котором говорят азербайджанцы в Иране, теряет свой литературный компонент. Он становится языком, на котором говорят только дома. Необходимо уделить внимание этой проблеме", - сказал глава государства.

Ильхам Алиев выразил надежду на то, что действия иранского правительства не навредят хрупкому миру. "Нужно принимать во внимание чувства азербайджанцев и наши интересы... Я работал с тремя предыдущими президентами Ирана, с президентом Хатами, президентом Ахмадинежадом и президентом Рухани. Никогда в течение всех этих лет у нас не было ничего подобного тому, что происходит сейчас. Никогда не было двух военных учений за несколько месяцев на нашей границе, сопровождающихся словами, полными ненависти и угрозами в адрес Азербайджана. Не мы создаем эту ситуацию. Мы хотим, чтобы она разрешилась как можно скорее.

Мы хотим мира и дружеских отношений со всеми нашими соседями. Но вместе с этим, мы всегда будем защищать наше достоинство, нашу независимость и наш образ жизни.

Мы не позволим никакому иностранному игроку навязывать его стандарты и его волю нашему правительству и нашему народу", - резюмировал Ильхам Алиев.

В международной конференции "Вдоль "Срединного коридора": геополитика, безопасность и экономика" принимают участие представители ведущих мозговых центров США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Франции, Израиля, Швеции, Италии, Грузии, Канады, Египта, Пакистана, Польши, Румынии, России и Турции. Они обсуждают аспекты безопасности Срединного коридора и экономические возможности региона, в частности, значение Зангезурского коридора, новые транспортные возможности, которые будут созданы благодаря коридору Восток - Запад, а также вопросы расширения и диверсификации международных грузоперевозок.