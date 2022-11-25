Потрясающая Дхокра из Индии в Музее Востока

25 ноя. 16:06

Государственный музей Востока представляет выставку «Дхокра: небесное и земное в традиционной бронзе индийских племён».

На выставке показаны предметы из личной коллекции Сергея Витальевича Кармалито, журналиста-международника и дипломата, работавшего в Индии. В конце 1970-х годов он начал собирать произведения малых народов и племён, населяющих Индию, отлитых в технике дхокра.