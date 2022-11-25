Спрос россиян на новогодние туры в Египет снизился в этом году

25 ноя. 16:03

В этом году число бронирований отелей Египта на зимние праздники оказалось в 1,5 раза меньше, чем годом ранее, сообщает TourDom.ru.

Сниженный спрос связан с периодом неопределенности в октябре, традиционно в этот месяц россияне начинают планировать зимний отдых.

Продажи путевок на Новый год начал расти только сейчас, отмечают в сети "Слетать.ру", к концу декабря спрос может достичь стандартной отметки.

Также, считают туроператоры, открытие рейсов в Таиланд снизило спрос на Египет. "По сравнению с побережьем Красного моря на Пхукете и в Паттайе более комфортная погода и отельная база сильнее", – заметила глава международных проектов компании Любовь Воронина.

В Египет россияне чаще всего едут на 7-10 дней, 54% предпочитают Шарм-эш-Шейх. Средняя цена новогоднего тура в Египет составляет около 180 тыс рублей.