Маленькие жители КБР отравились угарным газом

25 ноя. 15:58

Дети отравились угарным газом селе Второй Лескен Лескенского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарии.

Число несовершеннолетних, надышавшихся едким веществом, а также причины и обстоятельства случившегося в надзорном органе не уточнили.

Главный прокурор КБР Николай Хабаров поручил разобраться в ситуации. Сейчас выясняются, как ответственные должностные лица выполняли обязанности по эксплуатации и обеспечению безопасности газового оборудования, а также требования закона о пожарной безопасности.