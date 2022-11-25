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Маленькие жители КБР отравились угарным газом

Маленькие жители КБР отравились угарным газом

Дети отравились угарным газом селе Второй Лескен Лескенского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарии.

Число несовершеннолетних, надышавшихся едким веществом, а также причины и обстоятельства случившегося в надзорном органе не уточнили.

Главный прокурор КБР Николай Хабаров поручил разобраться в ситуации. Сейчас выясняются, как ответственные должностные лица выполняли обязанности по эксплуатации и обеспечению безопасности газового оборудования, а также требования закона о пожарной безопасности.

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