"Яндекс Go" предложит сэкономить, закончив поездку чуть раньше

25 ноя. 15:19

Сервис такси "Яндекс Go" будет предлагать пассажирам выбрать альтернативную точку завершения поездки, поездка будет немного короче и дешевле.

"Алгоритмы "Яндекс Go" научились предлагать альтернативную точку высадки из такси, чтобы сделать поездку немного короче по времени, а значит - дешевле", - сообщила компания.

Например, можно будет сэкономить время и деньги, если таксисту не придется ехать в глубину двора, долго искать разворот, чтобы доставить пассажира до точки, стоять в пробке за сто метров до конца маршрута. Сервис предложит клиентам пройтись, альтернативная точка высадки не может располагать дальше, чем в 8 минутах ходьбы, предложение появится только если стоимость поездки при этом снизится в среднем на 10%. "От предложения всегда можно отказаться, если идти пешком неудобно", - уточнили в компании.

Альтернативные точки высадки не будут предлагаться в ночные часы, а также если место назначения – аэропорт или вокзал.