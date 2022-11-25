Кремль не планирует встречу Путина, Алиева и Пашиняна

25 ноя. 14:52

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в России не планируется, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В ближайшей перспективе нет", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина, отвечая на соответствующий вопрос, пишет РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что Москва продолжает работу по скорейшей нормализации отношений Баку и Еревана.

"Россия постоянно констатирует продолжение своей работы по содействию двум государствам в подписании мирного договора", - отметил Песков.