Стало известно, по каким направлениям подешевели билеты на Новый год в России

25 ноя. 14:54

Рейтинг самых подешевевших авианаправлений на новогодние праздники (29 декабря - 8 января) составили в "Туту".

Лидером оказался маршрут Уфа - Калининград, средний чек с прошлого года подешевел на 46%. Перелет из Москвы в Ханты-Мансийск стал дешевле на 41%, из Южно-Сахалинска в Хабаровск - на 44%.

Средний чек на новогодние праздники по маршруту Сочи - Нижний Новгород стал доступнее на 34%, по маршруту Хабаровск - Владивосток - на 27%.

На 17% подешевел перелет из Москвы в Назрань, из Новосибирска в Кызыл.

Кроме того, в этом году на новогодние каникулы доступнее стали авиабилеты Москва - Казань и Ярославль - Минеральные Воды - на 14%.