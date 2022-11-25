В Дагестане до 2025 года газифицируют 41 тыс домов

25 ноя. 14:38

В ближайшие три года в Дагестане газифицируют более 41 тыс домов с помощью межпоселковых газопроводов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.

"До 2025 года мы планируем газифицировать более 200 населенных пунктов Дагестана! В ближайшие три года в нашей республике будет построено 63 межпоселковых газопровода, к газу будет подключено свыше 41 тыс домовладений", - поведал руководитель региона после встречи с гендиректором компании "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым

Меликов отметил, что Дагестан активно участвует в программе социальной догазификации, которая позволяет бесплатно подводить газ к границам земельных участков. По его словам, льготным категориям граждан в Дагестане оказывают поддержку в приобретении и установке внутридомового газового оборудования. Работа идет по плану, все мероприятия программы в республике будут реализованы в срок, добавил глава республики.