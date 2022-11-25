В Кремле призвали не обращать внимания на мнения "экспертов" о Казахстане

25 ноя. 14:34

Не стоит обращать внимание на заявления "экспертов" о российско-казахстанских отношениях, они носят дружеский и партнерский характер, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мнения экспертов на эту тему абсолютно не важны, на них не надо обращать внимание. Обращать внимание надо на дружеский, партнерский, союзнический характер отношений между нашими двумя странами", - приводит его слова ТАСС.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что между странами налажено "максимально продвинутое партнерство", носящее взаимовыгодный характер и основанное на принципах взаимного уважения, а также готовности выручать друг друга, учитывать озабоченности.