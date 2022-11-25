Глава МИД России проводит встречу с председателем Совета Беларуси

25 ноя. 14:22

В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с председателем Совета республики (верхней палаты) Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сергей Лавров проводит встречу с председателем Совета Республики Беларусь Натальей Кочановой", - написала она в своем Telegram-канале.

Накануне Захарова сообщала, что Лавров 27-28 ноября посетит Минск для участия в совместном заседании коллегий МИД России и МИД Беларуси, а также встретится с Александром Лукашенко и своим коллегой Владимиром Макеем.