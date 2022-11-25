В Дагестане увеличат минимальный взнос за капремонт

25 ноя. 14:05

Минимальный размер взноса за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в следующем году подорожает до восьми рублей за квадратный метр, сообщает пресс-служба Дагестанского фонда капремонта.

Там отметили, что увеличение взноса вызвано удорожанием стройматериалов и строительных работ. При этом экономически-обоснованный размер тарифа в республике должен составлять порядка 15 рублей за квадратный метр.

Стоит добавить, что минимальный размер взноса за капремонт в Дагестане не менялся более двух лет и составлял 6 рублей 50 копеек.