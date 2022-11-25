Полномочия ЦИК Казахстана будут расширены

25 ноя. 13:30

В Казахстане разработали проект указа президента страны о расширении функций Центризбиркома республики, документ опубликован на портале "Открытые нормативно-правовые акты".

В новой версии говорится, что ЦИК в пределах своей компетенции создает избирательные округа по выборам депутатов мажилиса по одномандатным территориальным избирательным округам, а также устанавливает их границы, публикует список избирательных округов и сведения об их границах в СМИ.

Кроме того, в соответствии с численностью населения административно-территориальных единиц комиссия определяет количество избираемых от них депутатов маслихатов при формировании нового созыва.