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Кыргызстан займется разработкой месторождений полезных ископаемых

Кыргызстан займется разработкой месторождений полезных ископаемых

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил, что страна самостоятельно будет добывать полезные ископаемые.

"Отныне наши важнейшие недра будут работать на развитие государства. Наши неразведанные и неразработанные месторождения будут разрабатываться самим государством. Разумеется, доходы от них будут использованы в интересах народа, для развития стратегических направлений экономики Киргизии", - заявил Жапаров на съезде первого Народного Курултая (Народное Собрание).

Президент отметил, что уже приняты соответствующие нормативно-правовые акты. "Отныне управление недрами, ставшими достоянием народа и являющимися собственностью государства, будет строго контролироваться", - подчеркнул он.

В прошлом году Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана выявил на золоторудном месторождении Кумтор - крупнейшем в Центральной Азии, масштабную коррупцию, разработкой занималась канадская компания.

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