Кыргызстан займется разработкой месторождений полезных ископаемых

25 ноя. 13:31

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил, что страна самостоятельно будет добывать полезные ископаемые.

"Отныне наши важнейшие недра будут работать на развитие государства. Наши неразведанные и неразработанные месторождения будут разрабатываться самим государством. Разумеется, доходы от них будут использованы в интересах народа, для развития стратегических направлений экономики Киргизии", - заявил Жапаров на съезде первого Народного Курултая (Народное Собрание).

Президент отметил, что уже приняты соответствующие нормативно-правовые акты. "Отныне управление недрами, ставшими достоянием народа и являющимися собственностью государства, будет строго контролироваться", - подчеркнул он.

В прошлом году Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана выявил на золоторудном месторождении Кумтор - крупнейшем в Центральной Азии, масштабную коррупцию, разработкой занималась канадская компания.