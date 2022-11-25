Путин и Токаев проведут переговоры в Москве в понедельник

25 ноя. 13:04

В понедельник в российскую столицу приедет с первым визитом после переизбрания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в Москве он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно в понедельник с официальным визитом в Российской Федерации будет находиться президент Казахстана (Касым-Жомарт) Токаев, это будет его первый зарубежный визит после переизбрания главы государства", - заявил Песков.

Он добавил, что Путин и Токаев по видеоконференции обратятся к участникам форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге.

Также, отметил пресс-секретарь, лидеры проведут переговоры. "Они будут продолжать общение в формате рабочего завтрака, подпишут документы, поэтому это будет полноформатный, очень важный для нас и для двухсторонних российско-казахстанских отношений визит", - заключил Песков.