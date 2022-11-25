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Каладзе обвинил Европарламент в разжигании поляризации

Каладзе обвинил Европарламент в разжигании поляризации

Генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что ряд депутатов Европарламента разжигают поляризацию в стране.

"Заявления, которые мы слышим от европарламентариев, не только не снижают поляризацию, а, наоборот, способствует разжиганию поляризации. В первую очередь, это европарламентарии, так называемые "друзья" нашей страны, которые способствуют разжиганию поляризации в нашей стране", цитирует главу города Sputnik Грузия.

Он подчеркнул, что заявления депутатов Европарламента абсолютно идентичны с высказываниями представителей конкретных грузинских оппозиционных партий.

Напомним, деполяризация является одним из условий ЕС для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

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