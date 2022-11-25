В Махачкале покажут спектакль по поэме Гамзатова «Концерт»

25 ноя. 12:14

В Махачкале 26 ноября будет представлена новая версия спектакля «Неоконченный концерт», созданного по поэме Расула Гамзатова.

«Неоконченный концерт» - обновленная постановка спектакля Русского театра по поэме Расула Гамзатова «Концерт». Впервые спектакль был поставлен в 2003 году. Работа над текстом проходила в тесном сотрудничестве с переводчиком Мариной Ахмедовой-Колюбакиной и самим поэтом, который, к сожалению, не дожил до премьеры всего несколько дней", - сообщает пресс-служба министерства культуры Дагестана.

Над этой поэмой Расул Гамзатов работал почти всю жизнь. Она повествует о судьбах трех братьев: один погиб подо Ржевом, второй пропал без вести, третий вернулся домой после плена и сталинских лагерей.