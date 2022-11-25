Армения раскалывает ОДКБ

Саммит ОДКБ в Ереване обернулся кризисом. Почему страна-председатель срывает мероприятие, и есть ли будущее у этой организации? На эти вопросы пытается ответить обозреватель "Вестника Кавказа" Камран Гасанов.

Ранее мы сообщали о наличии ряда сложностей в Евразийском союзе. Это и разногласия России и Казахстана из-за украинского кризиса, и экономические риски в свете санкций и параллельного импорта, и выступление Эмомали Рахмона, и конфликт двух членов ОДКБ - Киргизии и Таджикистана. Если бы это были разовые акции, то никаких вопросов не было бы. Но мы видим, что евразийская интеграция испытывает системный кризис. Между странами-членами нет согласованной внешней политики.

Еще одним доказательством кризиса стал последний саммит в Ереване, на котором премьер-министр Армении подверг жесткой критике своих коллег за то, что те не поддерживают и не защищают от "азербайджанской агрессии". Речь идет о пограничных конфликтах 2021 года. Армянская сторона считает, что Азербайджан оккупировал ее территории. Пашинян, впрочем как и другие видные армянские политические деятели, считает, что Россия и другие члены ОДКБ – Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Белоруссия – должны помогать Армении. То есть фактически объявить войну Азербайджану, в соответствии с коллективной безопасностью ОДКБ.

Однако на деле ни Россия, ни другие члены не поддерживают Армению. Именно поэтому Никол Пашинян на этом саммите отказался подписать Декларацию Совета ОДКБ в Ереване. Отсутствие четкой позиции организации может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном "как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении", заявил Пашинян. Этот шаг с одной стороны показывает наличие серьезного раскола между Арменией и остальными членами блока, с другой стороны - бьет по репутации ОДКБ. В ситуации, когда на Россию и Белоруссию оказывается мощное давление со стороны Запада, такие расколы, конечно, ни к чему хорошему не приводят. У НАТО может возникнуть иллюзия ослабления позиций России в Закавказье и постсоветском пространстве.

В то же время игнорировать корень проблем тоже не стоит, ведь мнение Пашиняна об ОДКБ – не единичное. Почти весь политический бомонд республики возмущен Россией. В Армении идут антироссийские протесты из-за позиции Москвы по Карабахской войне и последующим пограничным стычкам с Азербайджаном. Возникает вопрос – действительно ли Россия, Казахстан и другие попросту "кинули" своего союзника? Или же здесь дело в чем-то другом?

Да, на первый взгляд, все понимают, что для России – Азербайджан тоже союзник. Экономически Азербайджан гораздо привлекательнее как для России, так и для Белоруссии и других членов союза. Баку - транзитная возможность для России, важное звено в проекте Север-Юг, энергетический партнер. Для Белоруссии – поставщик нефти, а для Казахстана и Киргизии – фактически братская тюркоязычная страна. С Казахстаном Азербайджан также связывает Новый шелковый путь и сотрудничество в энергопоставках. Это все важно, но не только в экономике дело.

У России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана есть четкая позиция по территориальным вопросам. Они юридически и официально считают Карабах частью Азербайджана. Если стычки идут внутри Карабаха, то ОДКБ и Россия не будут вмешиваться. Если, конечно, не будет прямого нападения на российских миротворцев. Что касается пограничных стычек, то они происходят из-за отсутствия делимитации границ. Пока нет четкого определения, то давать точную оценку, является ли ввод войск Армении или Азербайджана куда-либо в радиусе 1-5 км оккупацией, трудно. К тому же, тут еще есть более неформальный момент. Если Армения не признает целостность Азербайджана и не вывела своих военных из Карабаха, то по сути ее претензия об оккупации своих территорий не имеет веса.

Таким образом, все эти вопросы и поведение Армении на ОДКБ так или иначе упираются в карабахскую тематику. Пока все пункты соглашения от 2020 года не реализованы, инциденты будут происходить, Армения будет возмущаться ОДКБ, а блок будет переживать кризис. В принципе, такие разногласия нередки и в других альянсах. Классический пример – НАТО, где из-за спорных островов ругаются Турция и Греция, а Франция и Италия не могут поделить сферу влияния в Ливии. Однако тешить себя тем, что у других не лучше – не выход. Странам ОДКБ, особенно России, необходимо приложить усилия, чтобы устранить признаки раскола в Евразийской интеграции. Если этого не сделать, то спекуляции о выходе Армении из союза могут превратиться в реальность.