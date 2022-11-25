Ильхам Алиев: азербайджанцы Ирана – часть нашей нации

25 ноя. 11:42

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на "международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика" заявил, что Азербайджан всегда отвечал и будет отвечать на любые антиазербайджанские шаги.

Глава республики отметил, что во время работы с экс-президентами Ирана "никогда не возникало ситуации, аналогичной сегодняшней". "Никогда еще Иран не проводил две военные операции подряд в течение нескольких месяцев у наших границ. Никогда еще не было сделано столько заявлений, полных ненависти и угроз в адрес Азербайджана", - подчеркнул он.

Ильхам Алиев также сообщил, что Азербайджан вынужден начать военные учения на границе с Ираном, "чтобы продемонстрировать, что мы их не боимся". "Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наш образ жизни, секулярный вектор развития Азербайджана и азербайджанцев, включая азербайджанцев, проживающих в Иране. Они - часть нашей нации", - добавил президент.