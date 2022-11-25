Ильхам Алиев сообщил, что встречи в Брюсселе не будет

25 ноя. 11:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на "международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика", сообщил, что встреча с армянским премьером Николом Пашиняном в Брюсселе не состоится.

Напомним, главы двух государств должны были встретиться в столице Бельгии 7 декабря.

"Вчера Хикмет Гаджиев меня проинформировал, что с ним связались из офиса Шарля Мишеля и проинформировали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции Макрона. Это означает, что эта встреча не состоится", - сказал Ильхам Алиев.