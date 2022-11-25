Ильхам Алиев: я крепко сплю по ночам после победы в Карабахской войне

25 ноя. 11:28

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев рассказал, что крепко спит по ночам с тех пор, как Карабахская война завершилась капитуляцией Армении и победой армии Азербайджана.

"Я не просыпаюсь по ночам, я крепко сплю. Особенно сейчас, когда уже больше двух лет мы живем мирно, без бремени оккупации, без риска эскалации", - сказал Ильхам Алиев, отвечая на вопрос эксперта из Шотландии Джона Робертса, на международной конференции "Вдоль "Срединного коридора": геополитика, безопасность и экономика" в Университете ADA.

"Вы, возможно, слышали, что даже во время оккупации армянское высшее руководство угрожало нам, что оно планирует новую войну по захвату новых территорий. Это были слова бывшего министра обороны Армении [Давида Тонояна], который сейчас находится в заключении, – открытая угроза Азербайджану. Были и другие, очень высокомерные заявления, например, что если начнется война, то армянские танки окажутся на улицах Баку", - напомнил он об угрозах официального Еревана перед Отечественной войной Азербайджана 2020 года.

"Кстати, эти высокомерные высказывания стали реальностью, ведь армянские танки действительно оказались на улицах Баку – но только в качестве трофеев на военном параде. Сейчас они стоят в парке военных трофеев. Поэтому после нашей победы нет причин проводить ночь без сна", - заключил президент Азербайджана.