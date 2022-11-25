Почти 6 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки

25 ноя. 11:20

В России за минувшие сутки выявили 5 992 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 074, в Санкт-Петербурге - 488, в Подмосковье - 239. В Краснодарском крае - 98, в Ставропольском крае - 57, в Крыму - 31, в Дагестане - 9, в Кабардино-Балкарии - 25, в Адыгее - 7, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 6, в Северной Осетии - 13, в Ингушетии - 1.

Общее число инфицированных в России достигло 21 562 758.

Госпитализированы за сутки 1 255 человек. Выздоровели 5 337 пациентов, за все время - 20 972 766.

Умерло за сутки 56 человек, с начала пандемии - 391 736.