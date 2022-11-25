В Махачкале отметят юбилей поэтессы Фазу Алиевой

25 ноя. 11:17

Выставка, посвященная 90-летию со дня рождения народной поэтессы Фазу Алиевой, пройдет в Махачкале, сообщает пресс-служба Министерства культуры Дагестана, уточняя, что открытие экспозиции состоится 30 ноября.

«В выставочном зале Союза художников республики, состоится открытие выставки, посвященной 90-летию [со дня рождения] Фазу Гамзатовны Алиевой, выдающейся литературной деятельницы и талантливой аварской поэтессы, обладательницы множества престижных премий, наград и медалей», - говорится в сообщении пресс-службе министерства культуры респубилки.

Уточняется, что на экспозиции будут представлены живопись и графика, предметы прикладного искусства художников Дагестана с изображением поэтессы, а также обширный фотоматериал из домашнего архива.

Выставка продолжится до 17 декабря.